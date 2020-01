Angelina Jolie sarebbe furiosa con Brad Pitt dopo l'abbraccio a Jennifer Aniston

Brad Pitt ha abbracciato e baciato teneramente la sua ex Jennifer Aniston dopo la consegna dei premi Sag Awards. Le foto hanno fatto il giro del mondo e i più romantici, hanno sperato in un riavvicinamento amoroso tra i due. Peccato che Angelina Jolie non abbia assolutamente gradito questo incontro. Anzi, avrebbe usato parole molto dure nei confronti di Brad, anche per il discorso che ha tenuto dal palco, dopo la consegna del premio come miglior attore per C'era una volta... a Hollywood.

A svelare questo retroscena una fonte vicina all'attrice che ha raccontato al giornale The Sun la sua forte reazione in seguito a questo evento. Dal palco, Brad Pitt ha fatto un discorso in cui ironizzava su se stesso, che ha fatto ridere il pubblico: "Siamo onesti - ha detto parlando del suo ruolo di attore - era una parte molto difficile. Il mio è un personaggio che si droga, sta senza camicia e non va d’accordo con la moglie. Per me è stato un grandissimo sforzo". Ma queste parole hanno molto infastidito la Jolie, che come sappiamo, ha divorziato da Brad nel 2016, per le dipendenze di lui da alcol e droga.

Il commento di Angelina è stato duro e non si è fatto attendere. "Non è affatto contenta del comportamento di Brad Pitt - ha detto la fonte - il suo discorso le è sembrato molto irrispettoso nei suoi confronti. Soprattutto non accetta che Brad abbia fatto dell’ironia suoi loro problemi di fronte a tutti. Il suo ex le ha mancato di rispetto. Questo lei non lo avrebbe mai fatto".