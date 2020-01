Le mascherine proteggono davvero dal Coronavirus?

In Cina, in particolare nella zona di Wuhan dove è scoppiata l’epidemia per colpa del Coronavirus, le mascherine per proteggere le vie respiratorie stanno andando letteralmente a ruba. In realtà, gli esperti sono concordano sulla reale efficacia di queste protezioni.

Secondo alcuni infettivologi queste mascherine chirurgiche riescono a bloccare la trasmissione del Coronavirus; tuttavia, gli studi scientifici sull’efficacia di questo strumento sono stati condotti su medici e infermieri che lo sanno usare correttamente e non su persone comuni che potrebbero commettere degli errori circa il loro corretto impiego.

Al momento sul Coronavirus non ci sono notizie certe, ma probabilmente si trasmette da uomo a uomo attraverso la saliva. Un dispositivo come la mascherina può certamente aiutare a evitare la trasmissione mani-bocca e a proteggere da eventuali schizzi dovuti a tosse e starnuti. Tuttavia, molti tipi di mascherine non sono aderenti sui lati e lasciano degli spiragli scoperti, senza considerare che non hanno i filtri per l’aria come i respiratori e non possono proteggere gli occhi, altra potenziale via d’accesso per il virus.

Per far sì che la mascherina sia efficace bisogna ricordarsi di non toglierla mai, neanche per rispondere al telefono, di assicurarla bene su bocca, mento e naso e di evitare di toccarsi il volto. Oltre a questa misura, l’OMS raccomanda poi di lavarsi frequentemente le mani per almeno 20 secondi su entrambi i lati, con sapone e acqua calda o con disinfettanti a base alcolica, in special modo prima di mangiare. Bisogna poi evitare i contatti con le persone che presentano sintomi respiratori e coprirsi quando si starnutisce; meglio tenersi alla larga da mercati cittadini e non mangiare alimenti crudi o poco cotti.

Ovviamente tutte queste misure sono indispensabili solo nelle zone del contagio, in quanto al momento non si parla di emergenza internazionale.