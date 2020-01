Famiglia si perde nella giungla: sopravvive 34 giorni mangiando bacche

Una brutta avventura che ha avuto, per fortuna, il lieto fine. Una mamma di 40 anni, insieme ai suoi 3 figli, si trovava al confine tra Colombia e Perù e si sono persi nella giungla. Stavano andando a trovare il padre dei ragazzi, ma per la strada qualcosa è andato storto e per ben 34 giorni si sono perse le loro tracce. Sono sopravvissuti mangiando frutta e bacche.

"Erano in vacanza nella regione quando si sono messi in viaggio per incontrare il padre dei bambini e si sono persi, rimanendo 34 giorni dispersi. La madre ha confermato di aver mangiato frutti selvatici e qualsiasi altra cosa abbiano potuto trovare in quei 34 giorni. Speriamo che non ci siano complicazioni; vi terremo informati sulle condizioni di salute di questa famiglia", ha confermato il generale Sergio Alfredo Serrano. Si sono persi mentre percorrevano il fiume Putumayo in Colombia e, senza rendersene conto, hanno attraversato il confine e sono giunti in Perù.

La donna ha raccontato così l'esperienza: "Siamo durati mezz'ora senza bere acqua e poi siamo svenuti. Dovevamo sempre bere acqua e le ragazze non riuscivano camminare". Dopo il ritrovamento, i malcapitati sono stati trasportati in ospedale con qualche ferita non grave e segni di malnutrizione.