Testata con successo una terapia per il coronavirus in Thailandia

Secondo quanto riporta il Ministero della Salute thailandese, la donna contagiata dal nuovo coronavirus ha 71 anni ed è stata sottoposta ad una terapia molto simile a quella che viene usata per curare l'influenza e l’Hiv. Il miglioramento si è evidenziato già 12 ore dopo il trattamento e, trascorse 48 ore, la paziente è risultata negativa al virus.

I medici hanno combinato il farmaco antinfluenzale oseltamivir con lopinavir e ritonavir, gli antivirali usati per curare l’Hiv. Il ministero della Salute thailandese è ora in attesa dei risultati di ricerca per dimostrare gli esiti positivi della somministrazione di questa combinazione di antivirali.

Il bollettino medico in Thailandia parla finora di 19 casi confermati, il secondo numero più alto al di fuori della Cina, di cui 8 guariti e 11 ancora in ospedale. La speranza di trovare un vaccino o una terapia non si spegne. Molte persone hanno paura di contrarre il virus e le misure precauzionali sfociano nella psicosi.