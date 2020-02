In arrivo il social network per vip, miliardari e Premi Nobel

E' in arrivo per chi sarà invitato e potrà pagare una tassa d'iscrizione di 100 mila dollari: si chiama Column ed è il social network che fa già discutere perché è riservato ai miliardari o ai premi Nobel. Il progetto è di sicuro originale e come si legge vorrebbe "rendere tutti più intelligenti" attraverso i post degli utenti facoltosi. Stando al documento consegnato alla rivista MIT Technology Review, avrebbero già deciso di sposare la causa l'attore Leonardo DiCaprio, l'imprenditrice e filantropa, erede di Steve Jobs, Laurene Powell Jobs e anche Elon Musk, CEO di Tesla.

L’idea dei creatori è che diventi una piattaforma in grado di osservare le persone di successo e conoscere contenuti di qualità ma al momento si sa molto poco su questo progetto. Si sa solo che gli utenti iscritti e accettati, potranno postare contenuti scritti o multimediali sulla propria "colonna". E che anche le aziende potranno opzionare uno spazio. Ciascun profilo potrà invitare gli utenti a seguirlo, ma solo dopo una cospicua iscrizione a pagamento. Sempre secondo la rivista Mit Technology Review, la campagna acquisti conta circa 500 imprenditori,uomini, donne importanti e inoltre il social network vorrebbe assegnare 50 mila dollari a ciascun vincitore del premio Nobel per invogliarlo ad iscriversi.

E i comuni mortali potranno interagire? Gli utenti non vip potranno vedere i post ma non potranno commentare, a differenza degli iscritti. Al posto dei tradizionali "like" ci sarà il pulsante "truth" (verità), con il quale sarà possibile certificare la veridicità degli argomenti trattati.