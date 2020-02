È morto Kirk Douglas: l'icona di Hollywood aveva 103 anni

È morto all'età di 103 anni Kirk Douglas, una delle star più amate e apprezzate di Hollywood. A dare la triste notizia è stato il figlio Michael, che su Facebook ha scritto: "È con grandissima tristezza che io ed i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati, all’età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell’epoca d’oro del cinema che ha vissuto a lungo nei suoi anni d’argento, un attivista umanitario la cui dedizione alla giustizia ha indicato uno standard al quale tutti noi possiamo aspirare. Ma per noi era solo un papà. Per Catherine, un meraviglioso suocero, per i nipoti il loro amato nonno e per sua moglie Anne, un marito meraviglioso".

"Voglio concludere con le parole che gli ho detto nel giorno del suo ultimo compleanno e che rimarranno sempre vere. Papà, ti voglio tanto bene e sono così orgoglioso di essere tuo figlio". Kirk, nonostante l'età, ha sempre goduto di ottima salute. Nel 2006 era stato colpito da ictus a seguito del quale aveva difficoltà a parlare.

L'attore era nato ad Amsterdam, nello stato di New York, il 9 dicembre del 1916 da immigrati ebrei bielorussi. Il successo cinematografico arrivò con L'asso nella manica (1951) di Billy Wilder. Tra gli altri ha interpretato film come: "Ulisse", "20.000 leghe sotto i mari", "Spartacus" e "Brama di Vivere"