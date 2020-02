Questo robot porta il cibo a chi è in quarantena per il coronavirus

In un hotel di Hangzhou, in Cina, circa 335 persone sono in quarantena, dopo aver viaggiato in aereo con due malati affetti da coronavirus. Le autorità, a seguito di questo fatto, hanno deciso che sarebbe stato meglio confinarli in un albergo onde evitare un eventuale contagio, prima di accertarsi che fossero tutti sani.

È così che è scesa in campo la tecnologia, che sta pensando alla loro sopravvivenza. Un robot di nome Little Peanut, infatti, sta portando loro cibo e acqua. In questo modo, chi è in quarantena non entri in contatto con altre persone al fine di ridurre il rischio di contagio, e contenere così la trasmissione della malattia.

Il robot percorre i corridoi dell'albergo e porta le vivande su dei ripiani che si trovano nella parte superiore della sua struttura. Interagisce anche con le persone, dicendo loro: "Ciao a tutti. Little Peanut ti sta servendo cibo ora. Godetevi il vostro pasto. Se avete bisogno di qualcos’altro, inviate un messaggio al personale su WeChat".

Il video sta facendo il giro della rete.