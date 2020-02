Vuoi diventare astronauta e camminare sulla Luna? Ecco come

I tuoi sogni di bambino potrebbero presto avverarsi: la NASA sta cercando nuovi astronauti per le sue missioni spaziali. L'AD Jim Bridestine ha dichiarato: "Stiamo celebrando il nostro ventesimo anno di presenza sulla Stazione Spaziale Internazionale, e siamo in procinto di inviare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna entro il 2024. Per la manciata di donne e uomini altamente specializzati, che assumeremo per unirsi al nostro corpo di astronauti, è un momento straordinario per essere un astronauta. Stiamo chiedendo a tutti gli Americani, con i giusti requisiti, di candidarsi a partire dal 2 Marzo".

Quali requisiti devono avere i candidati? Prima di tutto è necessario avere una Laurea magistrale in facoltà scientifiche, ingegneria, matematica e medicina. Poi bisogna compilare un questionario online della durata di due ore e avere almeno 2 anni di esperienza professionale nel campo.

La selezione non è certo semplice: moltissime negli scorsi anni sono state le candidature e i posti disponibili sono limitati. La NASA vorrebbe finire la ricerca, con relativo reclutamento, entro giugno 2021. Dopo i fortunati parteciperanno a un corso di addestramento di 2 anni.