50 milioni di italiani usano internet per circa 6 ore al giorno

"Digital 2020", il report realizzato da "We are social" in collaborazione con "Hootsuite", ha scattato un'istantanea del rapporto degli italiani con il web rivelando non poche sorprese.

Ad esempio non tutti sanno che su una popolazione di 60 milioni di italiani, nel nostro paese ci sono oltre 80 milioni di smartphone. Ne possiede almeno uno il 94% degli italiani e le app più usate sono quelle di messaggistica, video, musica, shopping, gaming e social (in questo settore primeggiano Youtube e Facebook).

Ma i dati più sorprendenti riguardano la fruizione dei servizi online. La ricerca ha infatti svelato che nel nostro paese ogni giorno sono quasi 50 milioni le persone che trascorrono circa 6 ore online.

Ma cosa fanno online gli italiani? Cercano soprattutto l'intrattenimento: 35 milioni usano i social, il 92% guarda contenuti video, il 34% vlog, il 57% musica in streaming, il 39% web radio, il 23% podcast. Secondo la ricerca cresce, rispetto agli anni precedenti, anche l'uso di dispositivi wearable e dei comandi vocali.

Nel mondo, invece, sarebbero 4,54 miliardi le persone online. Ma è interessante notare che 300 milioni di queste si è connessa per la prima volta soltanto lo scorso anno.