Dopo tanto clamore, esce in Italia il "romanzo della profezia" sul virus Wuhan 400

Nei giorni scorsi hanno iniziato a circolare sui social le foto sottolineate di alcune pagine di un thriller di Dean Koontz uscito negli Stati Uniti nel 1981. Il libro è intitolato "The eyes of darkness' e, in alcuni passaggi l'autore del bestseller statunitense parla della diffusione (intorno al 2020) di un virus letale creato in un laboratorio della Cina, denominato "Wuhan 400".

L'incredibile coincidenza con il COVID-19 che si sta diffondendo in questi mesi ha fatto parlare del libro come di una profezia con ben 40 anni di anticipo.

Fino ad oggi il libro non era mai stato pubblicato in Italia, ma proprio sulla scia della recente notorietà e del clamore scatenato dalle coincidenze evidenziate da tanti, Fanucci Editore ne ha annunciato la prossima commercializzazione anche nel nostro Paese a partire dal 13 marzo.

Il libro, che ha già venduto oltre 4 milioni di copie nel mondo, si troverà in libreria con il titolo "Abisso" e già in copertina riporta un chiaro riferimento al Coronavirus. Viene promosso infatti come "il Romanzo della profezia".

Dean Koontz, nato nel 1945 in Pennsylvania, insegnante prima di diventare scrittore, è autore di numerosi successi pubblicati da Timecrime, come "Il silenzio uccide", "La notte uccide" e "L'inganno uccide".

(Credits photo: dailymail.co.uk)