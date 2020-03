Questo (straordinario) letto è il sogno di ogni gamer del mondo

Chi ama i videogame, sa perfettamente quanto sia importante il comfort della postazione di gioco. Per questo le sedie da gaming sono diventate ormai un accessorio irrinunciabile. Ma questo letto da gaming supera ogni aspettativa diventando un vero e proprio oggetto del desiderio per qualsiasi giocatore.

A realizzarlo è stata l'azienda giapponese Bauhutte che, dobbiamo ammetterlo, ha pensato proprio a tutti i comfort. La postazione, che è un vero e proprio letto posizionato davanti ad uno (o più) monitor, include diversi complementi d'arredo.

C'è una scrivania su cui poter poggiare gli accessori di gioco, come tablet e controller, una piccola libreria per avere sempre a portata di mano tutti i propri giochi preferiti, un bastone pieghevole per tenere a portata di sguardo lo smartphone e un ampio portavivande che può contenere una bella quantità di snack da sgranocchiare durante la partita.

L'unico (grande) difetto di questa postazione da gioco è che, essendo comodissima, rappresenta un irresistibile incentivo alla sedentarietà che, come dimostrano numerosi studi pubblicati negli anni, non è proprio la cosa migliore per la propria salute.

(Credits photo: Instagram/chocolqte_apple)