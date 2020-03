Fermato senza patente, minaccia l'agente: "Se perdo la partita, vi mando la fattura"

L'episodio è accaduto domenica pomeriggio a Rho, comune di Milano, dove gli agenti del commissariato locale, nel corso di normali controlli, hanno fermato una macchina di grossa cilindrata con due persone a bordo.

Gli agenti hanno notato subito che i due a bordo della vettura, due romeni di 43 e 23 anni, erano piuttosto nervosi e quasi insofferenti alla procedura di controllo. Quando poi i poliziotti hanno chiesto i documenti al conducente, hanno scoperto che l'uomo alla guida era sprovvisto di patente.

La motivazione? L'uomo ha dichiarato di non aver portato con sé i documenti perché entrambi erano diretti al campo per una partita di calcetto. Come se non bastasse, i due hanno anche "minacciato" gli agenti, aggiungendo senza mezzi termini di aver fretta di raggiungere il campo. L'uomo, infatti, ha detto che, se avessero fatto tardi, avrebbero spedito al commissariato la fattura per il pagamento del campetto.

Ovviamente gli agenti non hanno ceduto alla minaccia del conducente e hanno completato il controllo, sanzionando l'autista. Il conducente sprovvisto di patente ora avrà 30 giorni di tempo per presentare un documento valido ed evitare la denuncia.

(Credits photo: Getty)