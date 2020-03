Un anno fa ci lasciava Luke Perry

Esattamente un anno fa, il 4 marzo del 2019, il mondo del cinema ha vissuto un terribile lutto: l’interprete del famoso Dylan di Beverly Hills 90210, Luke Perry, si è spento all’età di 52 anni in seguito a un ictus che lo aveva colpito qualche giorno prima.

Quanto accaduto ha sconvolto non solo i suoi colleghi attori ma anche i suoi tantissimi fan che, tra l’altro, avevano da poco ricevuto la notizia del reboot della serie tv cult degli anni ’90. Luke Perry ha lavorato per l’ultima volta con Quentin Tarantino, recitando una parte nel suo ultimo film, “C’era una volta a… Hollywood”, insieme a Brad Pitt e Leonardo Di Caprio, il quale lo ha definito “il ragazzo più cool del mondo”.

L’inizio del suo successo, però, Perry lo doveva sicuramente a Beverly Hills, telefilm grazie al quale da giovane divenne ben presto l’idolo delle teenager di tutto il mondo. Dopo la fine della serie, la sua carriera è andata avanti: interpretò persino sé stesso in “Vacanze di Natale ’95” di Neri Parenti, poi lavorò in “Crocevia per l’inferno”, “Il quinto elemento” e in diverse altre serie televisive, tra le quali “Law & Order” e “Riverdale”, nella cui ultima stagione gli sono stati dedicati diversi episodi. Il reboot di Beverly Hills alla fine è stato realizzato senza di lui, che comunque non avrebbe partecipato a causa di altri impegni lavorativi: la nostalgia vissuta dai fan è stata tanta nel guardare le nuove puntate, ma di certo Dylan resterà sempre nei loro cuori.