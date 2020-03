Morta la nonna di Chiara Ferragni: un post su Instagram per ricordarla

Chiara Ferragni, ancora scossa dalla scomparsa dell’amata nonna, la ricorda così, con un commovente post su Instagram: “Hai deciso che era ora di andare, grazie per i ricordi più belli”.



L’influencer ha scritto un lungo messaggio per salutarla e rievocare i dolci momenti trascorsi insieme. La foto che decide di postare la ritrae in compagnia delle donne più importanti della sua famiglia, le sue sorelle, e suo figlio Leone avuto dal marito Fedez, tutte raccolte in un affettuoso abbraccio alla colonna portante, sua nonna.



"La prima foto di questo album è la mia preferita con le nostre quattro generazioni insieme: Leo aveva appena due mesi e ricordo quanto fosse bello vederlo con te nonna, mentre non era chiaro se avresti mai potuto incontrarlo, visto che ti sei ammalata gravemente mentre ero ancora incinta. Ricordo che ti guardavo mentre lo tenevi in braccio e mi sentivo così emozionata che quasi non riuscivo a trattenere le lacrime (e mia sorella Vale non ha potuto). Ecco perché è stato il mio ultimo regalo per te l'altro giorno in ospedale, sperando che ti facesse sentire meglio pensando a tutte le persone che ti vogliono bene".

Il suo ultimo saluto è tutto per la nonna che purtroppo non potrà ricevere dei canonici funerali in ottemperanza alle misure di sicurezza adottate dal Governo per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

"Ieri sera, dopo aver combattuto per settimane come la donna forte che sei sempre stata, hai deciso che era ora di andare. E tutti i nostri cuori sono spezzati e già ci manchi tanto, ed è anche difficile parlarne, o parlare di te. Forse in questo tempo difficile hai pensato che fosse meglio diventare il nostro angelo e proteggerci da lassù. Lo spero proprio. Quello che mi spezza davvero il cuore è pensare a mia madre che in questo momento sta perdendo la sua amata madre in un periodo in cui non sono ammessi nemmeno i funerali regolari. Vederle insieme in ospedale in queste ultime tre settimane mi ha fatto capire ancora una volta come l'amore, la famiglia e la salute siano le uniche cose che contano davvero. Mia madre è la persona più umana che conosco e so che la nonna è orgogliosa di lei ogni giorno. Tieni d'occhio tutti noi e grazie per i ricordi più belli, ti vogliamo bene per sempre".

(Credits: Instagram/chiaraferragni)