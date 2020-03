Portano la spesa (gratis) ai condomini anziani: la bellissima iniziativa a Torino

Sono queste le iniziative che ci piacciono, quelle che ci fanno capire che c'è un'umanità nascosta che riempie il cuore di gioia. In un momento difficile come quello che stiamo passando, alcune ragazze di Torino hanno avuto un'idea intelligente e bellissima: si sono offerte per fare la spesa agli anziani del palazzo.

Il post, pubblicato sui social, ha fatto il pienone di like e già in altre città l'idea è stata copiata. L'emergenza Coronavirus consiglia a tutti e, soprattutto alle persone anziane e ai soggetti con patologie e immunodepressi, di limitare il più possibile gli spostamenti fuori di casa, di uscire solo lo stretto necessario e di non correre rischi frequentando posti affollati. Da qui l'intuizione delle ragazze del quarto piano per aiutare chi ha più di 70 anni e non se la sente di uscire a fare la spesa.

Ecco quello che si legge nel biglietto lasciato dalle ragazze nell'androne del palazzo. Brave ragazze, il mondo ha bisogno di persone come voi.