Cineteca di Milano offre l'accesso gratuito ai grandi capolavori del cinema

In questo momento di emergenza sanitaria in cui, per evitare il contagio da Coronavirus, è necessario ridurre al minimo qualsiasi spostamento ed è stato espressamente chiesto ai cittadini di restare a casa, la Cineteca di Milano ha voluto portare il proprio contributo offrendo al pubblico la possibilità di accedere gratuitamente al proprio patrimonio cinematografico.

La Videoteca di Morando ha aperto così al pubblico la sua vasta e preziosa library di film, fruibile in streaming da casa. Oltre 500 titoli aggiornati ogni settimana, tra i quali film, materiale d'archivio dal grandissimo valore storico, documentari, filmati esclusivi, spezzoni e restauri del MIC Lab.

Da "La morte che assolve" di Alberto Lolli, muto del 1918 con la diva Elettra Raggio (recentemente restaurato), a "Senza sole né Luna" di Luciano Ricci, film in bianco e nero degli anni Sessanta, da "Uomini della domenica" di Robert Siodmak del 1929 a "Femmine folli" di Erich Von Stroheim del 1921. E non mancano neppure corti dell'animazione italiana, come "Crociato 900" di Libero Pensuti.

In queste settimane il servizio ha registrato un incremento di iscrizioni e accessi non solo dalla Lombardia, ma anche dal resto d'Italia e (in parte minore) dall'estero. Un'occasione unica per dare un'occhiata ad un archivio storico che vanta vere e proprie perle cinematografiche.