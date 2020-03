Coronavirus, Zlatan Ibrahimovic: “Aiutiamo medici e infermieri, i veri eroi”

In questi giorni sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che stanno dando un aiuto o lanciando appelli per raccogliere fondi in favore degli ospedali che in queste ore stanno affrontando l’emergenza Coronavirus, molti dei quali sono già allo stremo.

Oggi anche Zlatan Ibrahimovic ha deciso di sostenere il personale medico e su Twitter ha lanciato un appello: “Data l’attuale situazione di emergenza qui in Italia – si legge nel post – con Mind The Gum vorrei aiutare i veri eroi di questa storia (medici, infermieri, professionisti della salute), donando a Humanitas una maschera FFP2 per ogni confezione venduta online. Perché, come sappiamo, alcuni supereroi indossano una maschera”.

Given the current emergency situation here in Italy, @MindTheGum would like to aid this story’s true heroes (doctors, nurses,health professionals) by donating to Humanitas an FFP2 mask for each pack sold online.

Because as we know, some superheroes do wear a mask.#andràtuttobene