Gli uomini tatuati sono più focosi a letto : lo dice una ricerca

Il tatuaggio racconta molto di sé. Quel segno indelebile sulla pelle oggi è diventato molto affascinante ed erotico. Gli uomini, soprattutto quelli dall'aspetto pulito e per bene, che hanno sul loro corpo i tatuaggi riescono a fare breccia nel cuore delle donne con molta più facilità. C'è un richiamo quasi ancestrale in quei disegni, molto erotico, selvaggio e primordiale. A confermare questa tendenza arriva una ricerca condotta da JOYclub, una comunità dedicata alla sessualità libera. L'indagine ha fatto luce sul comportamento della community stessa, formato da circa 5.000 membri.

Risultato? Gli uomini tatuati sono più disinibiti e focosi a livello sessuale. Vediamo passo cosa ha rivelato lo studio. Chi ha i tatuaggi è più incline all'avventura erotica, non si fa molti problemi su questo anzi, e molto aperto e lo dichiara liberamente. Vive l'amore in maniera più intensa, senza tabù. Non ama molto i preliminari, ma il sesso orale sì... quello lo adora!

Agli uomini con i tattoo piacciono i tattoo, ovviamente. Quindi in una relazione amano chi ce li ha, ma non sono determinanti: se c'è l'attrazione fisica possono fare a meno di questo culto del corpo.

Secondo gli esperti, quando qualcuno si eccita di fronte a un tatuaggio (o a un piercing) si può parlare di stigmatofilia. Altri, invece, credono che si tratti di feticismo.