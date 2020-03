Lavazza dona 10 milioni di euro per l'emergenza coronavirus in Piemonte

Il gruppo Lavazza ha stanziato 10 milioni di euro per sostenere concretamente il proprio territorio di appartenenza, il Piemonte, duramente colpito dall'emergenza coronavirus.

In una nota ufficiale, il gruppo ha spiegato che una parte importante di questa donazione, del valore di sei milioni di euro, sarà destinata alla Regione Piemonte, in risposta all'iniziativa IoCiSono, per sostenere le strutture sanitarie e il personale che sta tentando con tutte le sue forze di contrastare il fenomeno.

Tre milioni di euro saranno invece destinati alla Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi, che fin dall'inizio dell'emergenza si è impegnata a fornire supporto in vari ambiti, dalla fornitura di apparecchiature sanitarie per il pronto soccorso al sostegno della didattica a distanza nelle scuole.

Infine un milione di euro sarà destinato ad enti e associazioni che si occupano di sostenere le fasce di popolazione più debole sul territorio piemontese.

Il gruppo Lavazza ha voluto dare un segnale positivo e di impegno concreto, nella convinzione che, con il contributo di tutti, l'Italia potrà ripartire presto.

