Michelle Hunziker e Aurora: la loro quarantena davanti al frigo

Una quarantena in stile “Camerà Cafè”. Solo che al posto delle tanto amate macchinette c’è lui, il miglior (o peggior) amico degli italiani in questo momento: il frigorifero!

Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, insieme al suo fidanzato Goffredo e all’amica di sempre Sara, hanno realizzato un video “formato famiglia" per ironizzare sull’accoppiata dieta-quarantena. Il vero problema è che in questi giorni, ancora di più stando tutto il tempo a casa, abbiamo sempre fame e saccheggiamo il frigo.

Nel video, postato su Instagram, si vede Michelle fare la spesa per tutta la famiglia e al suo ritorno avvertire i ragazzi di non mangiare tutto in poco tempo. Ciascuno di loro avrebbe una scusa apparentemente valida per non farlo: la dieta, l’essere ospite, le palestre chiuse. Il tutto poco prima di catapultarsi di fronte al frigo. Ed è qui che ha inizio la vera performance: un filmato di 3 minuti che racconta l’ossessione degli italiani in questo momento, il cibo! Tra blitz, risate e gaffe, nel tentativo di alleggerire il peso della quarantena e di sdrammatizzare con un sorriso.