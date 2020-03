Coronachallenge: influencer lecca la tavoletta del water in aereo

Il video che state per vedere è assurdo. Una influencer si è filmata mentre leccava la tavoletta del water in un aereo. #Coronachallenge l'ha chiamata e speriamo che nessuno la segua. Ava Louise, questo il nome della ragazza, ha voluto far capire a tutti che le bionde possono riprendersi da qualsiasi cosa. Una sfida assurda, senza nessun tipo di logica. Inoltre, ha dichiarato anche che il suo gesto è stato dettato dalla voglia di essere più popolare del Covid-19, che in questo periodo sta catalizzando l'attenzione del mondo intero.

E una volta che ha ottenuto quello che voleva, ovvero visualizzazioni, ha aggiunto: "Ok, ora che siete tutti sulla mia pagina, il razzismo è il male. I gay sono bravi. La transfobia è più volgare di me che lecca una toilette. Buona giornata". In pratica ha messo i riflettori su questioni importanti, che non c'entrano niente con il suo gesto bizzarro. Ha poi continuato: "La xenofobia mi rende triste. Ciò che non rende le persone tristi, invece, è una bionda ricca di 20 anni che lecca un bagno".

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc — Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020

La ragazza ha ricevuto anche qualche critica, ma ha raggiunto il suo scopo, cioè attenzione. Ha poi spiegato che il suo è stato solo un gioco. Voleva sdrammatizzare e allo stesso tempo fare luce su un problema importante.

Secondo una recente ricerca, le parti più pericolose per il contagio da Coronavirus in un aereo sono il poggiatesta, la cintura di sicurezza, il tavolo porta vassoio e la maniglia interna del bagno. Il water è igienizzato con attenzione, ma questo non vuol dire che bisogna leccarlo.