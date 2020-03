Bimbo abbandona il cane con un messaggio dolcissimo: "Non posso nutrirlo, ma tornerò"

È stato abbandonato con una lettera bellissima. Simon, un cagnolino di Città del Messico, tutto bianco con due occhioni meravigliosi, è stato ritrovato presso l'Albergue Pergatuzoo, un rifugio del posto. A lasciarlo il suo padroncino, che non poteva più occuparsi di lui. Ecco quello che c'era scritto nel messaggio scritto a mani: "Ti lascio Simon. Lui è il mio cane. Non voglio che mio padre lo colpisca. Piange molto perché non c’è cibo. Vi lascio i miei risparmi per le sue tortillas. Non colpirlo perché mio padre lo colpisce molto. Simon mangia molto. Non portarlo via. Quando sarò grande tornerò per Simon".

La lettera ha commosso i volontari che hanno ritrovato il cucciolo. Il bambino chiede di non dare in adozione il suo cane, a cui è molto legato, perché quando sarà grande ritornerà a prenderlo. La struttura che ha accolto il cane ha deciso di inviare un messaggio al piccolo e sui social ha scritto: "Ho caricato questa lettera e queste foto con l'unica intenzione di rintracciare il proprietario di Simon. Non è in adozione. Non cerco casa temporanea. Non stiamo chiedendo niente per lui. Voglio solo parlare con il piccolo e la sua famiglia. Per favore cerco solo il piccolo, mi prenderò cura del suo cane e lo farò vaccinare e sverminare".

Un gesto davvero commovente.