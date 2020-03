StopCovid19 è l'app italiana che aiuta a limitare il contagio

Sulla base delle app nate in Cina e in Corea del Sud per fermare il contagio da Coronavirus, nasce in Italia StopCovid19, l'applicazione che aiuta a individuare i possibili contagi e a limitare la diffusione del virus. L'idea è nata da una società di comunicazione di Sondrio e ha già passato le criticità dovute alle violazioni della privacy. Ecco come funziona l'app dalle parole del fondatore della società, Emanuele Piasini: "Una volta che un fruitore della app venisse riscontrato positivo al virus, le autorità possono ricostruire la mappatura delle persone che ugualmente sono a rischio di contagio, e avvisarle di mettersi in quarantena".

Quello di ricostruire il tragitto e i contatti di chi è risultato positivo al test è sempre stato il vero grande problema della diffusione del virus. Adesso con questa applicazione si avrà uno strumento in più per capire tutti gli spostamenti dei contagiati e avvisare le persone con le quali sono venuti in contatto per farli mettere in isolamento.

Emanuele Piasini ha, inoltre, spiegato come è arrivata l'idea: "Quando in Valtellina abbiamo registrato il primo caso positivo, un ragazzo che era stato a Codogno, un amico che lavora nella Protezione Civile mi raccontava delle difficoltà di tracciare tutte le persone che possono essere state contagiate nel tragitto". L'app sarà scaricabile in maniera gratuita per i dispositivi Apple e Android.

Anche in Cina e in Corea del Sud un'app del genere ha aiutato le Autorità a limitare i contagi. A differenza di queste però, StopCovid19 è più rispettosa della privacy. L'applicazione cinese, ad esempio, avvertiva attraverso un suono i contagiati che erano nelle vicinanze. Speriamo che l'idea della società di Sondrio possa essere un valido aiuto per fermare questa epidemia.