Il Grande Fratello Vip chiude in anticipo per l'emergenza coronavirus

La notizia è ufficiale. Le voci di una chiusura anticipata dell'edizione in corso del Grande Fratello Vip sono state confermate.

Alla luce degli ultimi sviluppi dell'emergenza coronavirus, Mediaset ha stabilito che il reality show condotto da Alfonso Signorini terminerà con la puntata di mercoledì 8 aprile, con tre settimane di anticipo rispetto alla data originariamente fissata al 27 aprile.

Questa sera Adriana Volpe sarà in nomination con Fabio Testi. Ed è stata proprio la conduttrice a leggere la nota ufficiale della produzione agli altri concorrenti. «La situazione in cui siamo in Italia e in altri Paesi, è unica, incredibile e mai accaduta prima. La gente vive questo periodo in mille modi diversi, c'è preoccupazione, ma anche senso di responsabilità e tanta voglia di condividere emozioni. D'ora in poi vi daremo conto di tutto questo dandovi la possibilità di parlare con i vostri cari uno a uno, vi faremo vedere cosa fanno gli italiani a cui portate un po' di leggerezza e ogni giorno vi daremo nuove informazioni. Vi comunichiamo che il Grande Fratello ha deciso di arrivare fino all'inizio di aprile tornando alla sua configurazione iniziale»

I concorrenti hanno accolto con commozione la decisione della produzione, consapevoli del clima di preoccupazione che c'è ormai da settimane fuori dalla casa.

Antonio Zequila parlando con Licia Nunez ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale, lanciando l'idea di non far vincere nessuno e dare i soldi del premio in beneficenza. «Il gioco è stato snaturato, diamo i soldi in beneficenza e tutti a casa. Chi ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato. Nessuno merita di vincere e basta».

