Coronavirus: sputa sulla frutta al supermercato e posta il video sui social

Neppure la preoccupazione e la serietà del momento sono riusciti a fermare la stupidità che fin troppo spesso viene messa orgogliosamente in mostra sui social network. Così nei giorni scorsi un 25enne casertano ha pensato di fare una cosa divertente sputando sulla frutta al supermercato.

Il giovane, che era in compagnia di un altro ragazzo, si è fatto riprendere di nascosto al supermercato mentre, dopo aver tolto la mascherina dal viso, sputava sulla frutta esposta per poi ridere verso l'obiettivo. Sul video, che è stato diffuso sui social, compariva la didascalia "infettiamo".

In un momento in cui tutto il Paese è spaventato dal dilagare del contagio del nuovo coronavirus, in tantissimi, indignati e preoccupati per il gesto del giovane, hanno segnalato il video alle forze dell'ordine. Ed è proprio da questo che la polizia è riuscita a risalire al responsabile, che è stato immediatamente rintracciato e denunciato per procurato allarme e inosservanza ai provvedimenti dell'autorità.

L'episodio è giunto anche all'attenzione del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha commentato: "L'imbecillità sta raggiungendo limiti mai neanche pensati prima, il cattivo utilizzo dei social e la mania di voler essere protagonisti sta aiutando in tal senso. L'idiota che compie questo gesto, che vediamo nel video, sputa sulla frutta con il sorriso stampato sul volto, crede forse di essere divertente invece è un incosciente ed un criminale, in un momento come questo cospargere saliva e liquidi corporei è estremamente pericoloso, farlo volontariamente equivale ad attentare alla vita altrui".

(Credits photo: caserta.occhionotizie.it)