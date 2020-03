Coronavirus, un dossier segreto tedesco avrebbe previsto tutto

Dopo l’epidemia mondiale di Sars, nel 2012 il Governo tedesco ha commissionato al Robert Koch Institut e ad alcuni esperti del Ministero della Sanità uno studio che avrebbe dovuto simulare le conseguenze di una ipotetica devastante pandemia in Germania. Come riporta il Corriere della Sera, oggi si torna a parlare di questo dossier segreto perché pare abbia previsto tutto quello che sta accadendo oggi: a scoprirlo negli archivi del Bundestag è stata la giornalista della Rheinische Post, Kristina Dunz.

Lo studio in questione, infatti, avrebbe effettuato un’analisi del rischio molto accurata, comprendendo anche tutte le misure che sarebbero state necessarie per proteggere la popolazione e cercare di arginare i contagi. In sostanza, la ricerca sarebbe una vera e propria simulazione di cosa potrebbe accadere nel mondo con una pandemia. La cosa sconvolgente è che tutto sembrerebbe corrispondere a ciò che sta accadendo davvero adesso: nello studio si immagina un ipotetico virus nato in Asia, dove dagli animali selvatici dei mercati passa all’uomo. L’incubazione varia dai 3 ai 5 giorni, ma può arrivare fino ai 14 giorni; il contagio avviene per contatto e goccioline, mentre i sintomi sono febbre, tosse secca e difficoltà respiratorie. Giovani e bambini resistono per lo più al virus, mentre gli anziani difficilmente sopravvivono.

Il Governo a quel punto adotta misure di contenimento massicce, come la quarantena forzata, la chiusura delle scuole, la cancellazione di ogni tipo di evento pubblico e forti limitazioni della circolazione. Insomma, la ricerca ricalcherebbe in tutto e per tutto ciò che sta avvenendo con il Coronavirus. Interrogati sulla questione, gli esperti del Robert Koch Institut hanno ammesso la similarità del caso simulato e dell’emergenza dovuta al Covid-19, ma sostengono anche che non siano situazioni paragonabili: “Nello scenario Modi-Sars 2012 non si trattava di una predizione sullo sviluppo e sulle conseguenze di una pandemia – hanno detto, come riporta il Corriere - ma di uno scenario estremo scatenato da un immaginario agente patogeno, per illustrare i danni teorici possibili di una malattia che si può trasmettere da un essere umano a un altro”.

Un’altra cosa renderebbe il dossier segreto vicino alla realtà: i governi inizialmente hanno sottovalutato l’emergenza, proprio come è accaduto in questi ultimi giorni, dove tutti stanno correndo ai ripari con misure di contenimento dell’ultim’ora. Adesso, per far sì che non si finisca con i milioni di morti di cui parlerebbe lo studio tedesco, serve l’impegno di tutti i cittadini, che devono rimanere a casa per limitare la diffusione del virus.