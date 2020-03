Guarda gli scaffali vuoti e scoppia a piangere: la foto dell’anziana al supermercato australiano

In questi giorni in tutto il mondo si sta assistendo a un vero e proprio saccheggio di generi alimentari nei supermercati, nel timore di rimanere senza cibo, sebbene i Governi assicurano che la distribuzione continuerà comunque. Nonostante ciò, tante persone continuano a svuotare gli scaffali senza pensare a chi verrà dopo di loro e non troverà più nulla.

Da Melbourne, in Australia, arriva una storia che dovrebbe far riflettere: su Twitter il giornalista, Seb Costello, ha postato la foto di un’anziana signora sconvolta di fronte agli scaffali vuoti. La donna non ha più trovato nulla da comprare ed è scoppiata a piangere.

Midday today.

Port Melbourne Coles.

Canned food aisle.

I’m told she was in tears.



This captures who is suffering from the me-first, unnecessary, trend of panic buying.



As @ScottMorrisonMP it “has to stop”. @9NewsAUS @theage @ACurrentAffair9 #coronavirus pic.twitter.com/sFMx8RFeb7 — Seb Costello (@SebCostello9) March 19, 2020

“Questo scatto ci fa ben intendere chi davvero soffre questa inutile tendenza all'acquisto dettata dal panico - ha scritto il giornalista - I clienti spaventati di Coles hanno acquistato anche articoli natalizi in mezzo alla pandemia di Coronavirus”. Si tratta di una situazione davvero inaccettabile che va a discapito dei più deboli; in queste ore anche in Italia c’è la corsa all’acquisto, dovuta alla riduzione degli orari dei supermercati che ha gettato nel panico le persone. Molti, tra l’altro, nonostante i divieti, vanno a fare la spesa in famiglia e più volte al giorno: la raccomandazione è quella di andarci il meno possibile e di prendere solo il necessario, senza saccheggiare gli scaffali.