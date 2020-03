Il gatto e la volpe: una storia di amicizia ai tempi della quarantena

Sono sempre più numerose le storie che testimoniano come questo periodo di quarantena stia permettendo alla natura e agli animali di riappropriarsi di alcuni ambienti un tempo invasi dall'uomo. Ed è proprio quello che sta accadendo in questi giorni sulle colline di Vico Equense (costiera sorrentina) alla famiglia De Martino, che abita nel Parco Regionale dei Monti Lattari.

La protagonista di questa storia è Lula, una volpe che Sergio e Laura De Martino hanno visto per la prima volta circa un anno fa. Da allora è tornata a trovarli spesso, ma da quando gli umani sono costretti a stare in casa per la quarantena, le sue visite sono diventate quotidiane: si presenta anche due volte al giorno.

La volpe sta prendendo confidenza con loro, ma mantiene sempre una prudente distanza di sicurezza. Con Kimba, la gattina di famiglia, invece è nata una vera amicizia degna di una favola: si salutano dal vetro con la zampetta, giocano e a volte mangiano perfino insieme.

Raffaele Di Palma, il giornalista ambientale che ha segnalato questa bella storia, racconta che si tratta di un atteggiamento insolito, ma non "nuovo". Ma è importante che le persone non diano da mangiare alle volpi per evitare il pericolo che queste abbassino la guardia e corrano dei rischi.

(Credits photo: ansa.it)