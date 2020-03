Coronavirus: poliziotti aiutano un'anziana signora rimasta sola

In piena emergenza coronavirus sono tante le persone in difficoltà, in particolare gli anziani rimasti soli. Ma se per contrastare il contagio è necessario rispettare il distanziamento sociale, non mancano le occasioni per riscoprire solidarietà e umanità.

È il caso di un episodio accaduto a Milano, dove un'anziana signora che vive sola ha chiesto aiuto alla Polizia, perché rimasta senza soldi per poter fare la spesa. Così gli agenti del commissariato di zona hanno risposto alla sua richiesta, aiutando la signora 90enne a fare un prelievo.

Nel video postato sull'account Twitter della Polizia di Stato, si vede l'anziana signora che, rivolgendosi ai due gentili poliziotti, chiede: "Cosa posso fare per voi?". E i due agenti, quasi un po' spiazzati, rispondono: "Per noi? Niente signora. È nostro dovere ed è stato un vero piacere".

Nella didascalia che accompagna il video si legge: "Il suo ringraziamento ed il suo sorriso ci riempiono il cuore d'orgoglio".

In emergenza #COVIDー19 capita anche di ricevere chiamate come quella di una 90enne a Milano. Vive sola ed è rimasta senza soldi per la spesa

Il commissariato di zona le dà aiuto per prelevare

Il suo ringraziamento ed il suo sorriso ci riempiono il cuore d'orgoglio

