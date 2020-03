Positiva al coronavirus prende 2 aerei e un taxi per tornare in Sicilia da Pavia

Un nuovo caso positivo nel ragusano, denunciato sui social dal sindaco di Modica Ignazio Abbate, sta già sollevando molte polemiche.

Si tratta di una donna di Modica che, pur trovandosi in quarantena a Pavia e nonostante manifestasse già sintomi influenzali, ha deciso comunque di tornare nel suo paese d'origine.

Per farlo la donna, poi risultata positiva al coronavirus, ha preso due aerei (il primo da Pavia a Roma e il secondo da Roma a Catania) e un taxi, che da Catania l'ha portata a destinazione. Tutto questo senza essere stata mai controllata. Eppure non sarebbe stato difficile fermarla, dal momento che aveva la febbre.

In un video-messaggio postato su Facebook il sindaco di Modica denuncia indignato: «Nessuno l'ha controllata, nessuno si è accorto che aveva la febbre. Eppure la donna era positiva e malata. Ora è ricoverata nell'ospedale Maggiore di Modica - poi conclude - Al momento preghiamo per lei che tutto vada bene, ma siamo costretti a denunciarla per attentato alla salute pubblica. Quello che ha fatto è di una gravità inaudita se gli eventi dovessero essere confermati dagli inquirenti».