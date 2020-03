Per non uscire manda la cagnolina a comprare le patatine: è successo anche questo

Un ragazzo messicano di nome Antonio Munoz, come tutti noi, è chiuso in casa in isolamento. Non potendo uscire a causa del Coronavirus, ha deciso di farsi aiutare dalla sua amica a 4 zampe, una piccola chihuahua, per andare a comprare le patatine, che tanto gli piacciono, al negozio vicino alla sua abitazione. Ha attaccato al collare del cane un biglietto con le istruzioni per il negoziante e una banconota. La piccola è riuscita a recapitare il messaggio e ad acquistare gli snack per il suo padrone.

Le foto dell'accaduto sono state pubblicate su Facebook e hanno fatto presto il giro del mondo, strappando un sorriso a tutti.

Ecco quello che c'era scritto sul biglietto attaccato al collare del cane: "Salve negoziante. Per favore, vendi alla mia cagnolina delle Cheetos arancioni, non quelle rosse, che sono troppo piccanti. Ha 20 pesos attaccati al collarino. Attento: morde se non viene trattata bene. Il tuo vicino".

Succede anche questo in quarantena!