Questo cane consegna ogni giorno la spesa all'anziana vicina in isolamento

Questo è un periodo difficile per tutti, ma ci sono alcune fasce più deboli, come gli anziani e le persone con patologie, che devono essere maggiormente tutelate per evitare il contagio da coronavirus.

L'anziana signora Renee che vive in Colorado lo sa bene. La donna soffre di problemi respiratori e ha preso molto seriamente la misura dell'isolamento sociale. Tuttavia anche lei ha bisogno di fare la spesa.

Per questo in suo aiuto è accorso Sunny, il dolcissimo Golden Retriever dei vicini che la conoscono da oltre 10 anni. A raccontare la loro storia è stata Eveleth, proprietaria di Sunny, intervistata da KKTV dopo che le foto del cane fattorino sono diventate virali in rete.

Eveleth ha spiegato come funziona. La signora prepara la lista e la consegna a Sunny che, a sua volta, la consegna ai suoi proprietari. Eveleth compra le cose di cui Renee ha bisogno, poi Sunny si occupa della consegna della spesa.

Come sappiamo tutti, i cani non possono trasmettere il coronavirus. Per questo Sunny non solo aiuta la donna praticamente a non correre rischi incontrando qualcuno, ma la fa sentire anche meno sola.

“Le piccole cose come Sunny che viene a trovarci sono belle e ti fanno sentire bene. È un modo per comunicare”, ha raccontato Renee.

If you watch anything today, make it this. A #ManitouSprings dog is making deliveries to a self-quarantined neighbor so she doesn't have to risk getting sick ♥️ https://t.co/IqirOsztHV pic.twitter.com/DY9MJUebnh — Megan Hiler (@MeganHilerTV) March 29, 2020

(Credits photo: newsheads.in)