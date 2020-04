Qual è #laprimacosa che farai quando l'emergenza Covid-19 sarà finita? Raccontalo al TGCom24

L'emergenza Covid-19 non è ancora finita, ma in molti (forse tutti noi) stanno già pensando a cosa fare quando tutto questo sarà solo un brutto ricordo. TGCom24 ha lanciato gli hashtag #laprimacosa e #tgcom24laprimacosa sui suoi canali social, Facebook, Twitter e Instagram, per dare voce a tutti gli italiani, che in questo momento non vedono l'ora di tornare alla normalità.

C'è chi ha scritto che la prima cosa che farà sarà riabbracciare la sua migliore amica, chi vuole giocare a golf e chi desidera segnare un gol a calcetto dopo molto tempo. Nello stato di sospensione che stiamo vivendo, sono le cose più semplici che ci fanno stare bene, come una pizza tra amici, una serata con i parenti lontano. C'è chi vuole tornare subito a lavorare e chi ammirare il mare, in silenzio per riprendere il proprio tempo all'aria aperta.

E tu, quale sarà #laprimacosa che farai? Scrivilo sui social di TGCom24.