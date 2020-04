I consigli per non ingrassare troppo durante la quarantena

In questi giorni di isolamento forzato, in cui non possiamo uscire di casa al fine di limitare il contagio da Covid-19, molte persone cercano conforto nel cibo. Ma bisogna fare attenzione a non assumere troppe calorie: il rischio di ingrassare è alto. Cosa mangiare, quindi, per gioire da una parte e non ingrassare dall'altra? Ecco qualche utile consiglio.

Per prima cosa, dobbiamo tenere d'occhio il frigorifero. Stando a casa lo abbiamo a portata di mano e aprirlo più volte al giorno fuori pasto è molto frequente. Per ovviare a questa necessità di sgranocchiare sempre qualcosa, compriamo qualche cibo sano da tenere sempre con noi. Un frutto, un po' di verdura oppure la frutta secca sono i migliori alleati in questo periodo di quarantena.

Quando andiamo al supermercato cerchiamo di farlo sempre con una lista della spesa studiata per comprare solo quello che realmente ci serve. Non mettiamo nel carrello solo dolciumi e cose golose, qualche piccolo strappo alla regola ci può stare, ma sempre senza esagerare. Inoltre, scegliamo solo prodotti italiani che sono salutari e aiutano la nostra filiera colpita dall'emergenza sanitaria.

Cucinare in questi giorni di isolamento è diventato l'unico svago che possiamo concederci. Facciamolo però con criterio e intelligenza. Pensiamo in anticipo alle ricette che vogliamo preparare e concentriamoci solo su quelle light, senza troppi condimenti, frittura o calorie in eccesso. Ok alle torte, ma non più di una a settimana. Un consiglio: utilizziamo piatti piccoli con porzioni ridotte: in questo modo avremo la sensazione di mangiare tanto.

E infine, un po' di esercizio fisico. Anche se non sarà come andare in palestra, la vita sedentaria dentro casa può essere spezzata da qualche esercizio di ginnastica. In rete possiamo trovare tantissimi allenamenti dal fare indoor, dai più facili ai più complessi, e per tutte le esigenze. Badate, anche una bella pulizia profonda della propria abitazione è considerata attività fisica!

(Fonte TGCom24)