Boris Johnson ricoverato in ospedale "in via precauzionale"

A 10 giorni dalla pubblicazione del video su Twitter in cui il primo ministro britannico dichiarava di essere risultato positivo al Covid-19, Boris Johnson è stato ricoverato in ospedale.

Nei giorni scorsi l'attività del governo inglese era proseguita, con aggiornamenti puntali sui social. Ma a quanto pare i sintomi di Johnson, seppure sempre definiti lievi, si sarebbero protratti troppo a lungo. Tanto che lo staff medico del primo ministro nella serata del 5 aprile avrebbe deciso per il suo ricovero in ospedale come misura precauzionale, per poter svolgere esami più approfonditi.

Nonostante le rassicurazioni ufficiali, la reazione dei mercati è stata immediata e, in poche ore, la sterlina ha perso valore rispetto al dollaro.

Successivamente l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando alcune fonti del sistema sanitario britannico, ha rivelato che il quadro clinico di Johnson, con febbre e tosse persistente, avrebbe indotto i medici a fare ricorso alla ventilazione polmonare.

Durante il ricovero di Johnson, sarà il suo vice e segretario di stato, Dominic Raab, a sostituirlo. Si tratta di una figura che affianca da tempo Johnson ed è considerata la più adatta a portare avanti e promuovere le decisioni dell’esecutivo inglese in questo momento.

(Credits photo: bbc.com)