Coronavirus: morta Lee Fierro, aveva recitato nel film "Lo squalo"

Il cinema piange la scomparsa dell'attrice statunitense Elizabeth Lee Fierro che aveva interpretato il ruolo della signora Kintner prima nel film "Lo Squalo" di Steven Spielberg del 1975 e poi ancora una volta nel sequel “Lo squalo 4” di Joseph Sargent del 1987.

L'attrice aveva 91 anni e viveva in una casa di riposo dell'Ohio. Come riporta l'edizione online di “Variety”, ammalatasi di coronavirus, è deceduta ieri.

La Fierro era diventata celebre recitando nei panni della madre di Alex Kintner (interpretato da Jeffrey Voorhees), tra i primi personaggi ad essere uccisi dallo squalo. Memorabile è la scena in cui la signora Kintner schiaffeggia il capo della polizia di Amity, Martin Brody, accusandolo di essere a conoscenza del pericolo e di non aver impedito alle persone di entrare in acqua.

In una intervista di qualche anno fa, l'attrice aveva raccontato di aver incontrato casualmente Jeffrey Voorhees a distanza di 30 anni in un ristorante di pesce di cui proprio quest'ultimo era il proprietario. Notando nel menu un “Alex Kintner Sandwich” aveva rivelato di aver interpretato la signora Kintner nel film, così il proprietario del ristorante era corso ad abbracciarla.

Dopo l'esperienza cinematografica, Lee Fierro è stata per molti anni animatrice di un teatro per bambini e ha insegnato recitazione in molte scuole.

