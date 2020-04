Un ragazzino chiede un taglio alla CR7: lo scherzo del padre è epico

In tempo di isolamento è molto diffusa la necessità di farsi tagliare i capelli in casa. Ma non sempre il risultato è quello sperato. Lo sa benissimo il ragazzino inglese protagonista di un video che sta letteralmente spopolando sui social.

Nel filmato il ragazzino chiede al padre di tagliargli i capelli come il suo idolo, Cristiano Ronaldo. E gli mostra anche una foto di CR7 per mostrargli che il look che desidera è quello con la riga laterale.

Il padre accetta di aiutarlo, ma sta già pensando ad uno scherzo. Infatti, anziché ispirarsi al look del campione portoghese, si ispira ad un look sfoggiato ai Mondiali del 2002 dall'altro Ronaldo, il fenomeno brasiliano.

Quando il ragazzino si guarda allo specchio non la prende benissimo e di sottofondo si sentono le risate di suo padre che, per completare la beffa, gli mostra sul suo smartphone la foto del "suo" Ronaldo.

Un ragazzino chiede al padre di tagliarli i capelli come Cristiano Ronaldo. Per il papà esiste però un solo Ronaldo, e glieli taglia come il Fenomeno ai mondiali del 2002 pic.twitter.com/lFSlqc72eo — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) April 4, 2020

(Credits photo: Twitter/BritishFootball)