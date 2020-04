Muore per Covid-19 il giorno dopo aver partorito: aveva solo 33 anni

La storia che stiamo per raccontarvi arriva dal Brasile ed è molto triste. Una fisioterapista di 33 anni, Viviane Albuquerque, è morta a causa del Covid-19. La donna era incinta alla 32esima settimana. A fine marzo aveva riscontrato i primi sintomi, con febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Trasportata in ospedale, è risultata positiva al test. Le cure, che all'inizio sembravano funzionare, non hanno risolto la situazione e il 3 aprile, Viviane è stata intubata. I medici hanno quindi deciso di farle un cesareo d'urgenza per far nascere il figlio che aveva in grembo. Il giorno dopo, la donna è morta. Non è riuscita a vedere il piccolo appena nato e a salutare il compagno e gli altri due figli.

"Viviane era una persona molto laboriosa – ha dichiarato il suo compagno - si impegnava in tutto ed entro fine anno si sarebbe anche laureata in giurisprudenza. Era una persona eccellente, stavamo insieme da quattro anni". La famiglia non riesce a farsene una ragione, tutto è successo in pochissimo tempo e non riesce a capire come Viviane abbia potuto contrarre il virus.

Il bambino ora è in terapia intensiva, dall'ospedale fanno sapere che gli stanno fornendo tutte le cure necessarie, è grave ma stabile. Ha subito anche un arresto cardiaco.