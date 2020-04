Ferrero e Caffarel regalano uova di Pasqua al personale degli ospedali

Un altro bel gesto di solidarietà da parte di due importanti aziende italiane, Ferrero e Caffarel, che hanno voluto regalare un momento di dolcezza a chi sta lottando in prima linea contro il coronavirus.

In particolare dallo stabilimento Ferrero di Alba sono partiti oltre 180 quintali di uova di Pasqua Kinder destinati a medici, infermieri, operatori sanitari e ai pazienti anziani ricoverati negli ospedali del Piemonte e delle altre regioni più colpite dal Covid-19.

L'ASL di Vercelli ha voluto condividere questo momento di spensieratezza in mezzo a tanto dolore, pubblicando sul proprio profilo Facebook le foto ed un ringraziamento all'azienda per questo gesto di solidarietà che, in un momento così difficile ed impegnativo per chi ogni giorno affronta il virus, è riuscito a scaldare il cuore.

Nella didascalia si legge: "Grandi e piccini ne riconoscono i colori anche a grande distanza. Sarà una Pasqua di certo diversa quella di quest’anno, ma noi non la dimenticheremo anche per tutto l’affetto e la vicinanza nei confronti dei nostri operatori impegnati per gestire l’emergenza #covid19. Grazie alla Ferrero Italia per averci fatto recapitare oggi 2060 uova Kinder:una per ogni dipendente! Sono in corso di distribuzione nei diversi reparti. Dalla #Pneumologia #Covid, alla #Ostetricia, dalla #Gastroenterologia, dalla #anatomia #patologica #chirurgia #covid dalla #dialisi, #geriatria #medicina #penitenziaria hanno già cominciato ad inviarci alcuni scatti. La dolcezza è in un uovo di cioccolato ma soprattutto nei gesti di solidarietà! Grazie di cuore!"

(Credits photo: Facebook/ASL Vercelli)