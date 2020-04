Vanessa Bryant racconta sui social la sua prima Pasqua senza Kobe e Gigi

Lo scorso 26 gennaio Kobe Bryant e sua figlia Gianna sono morti in un incidente in elicottero, sconvolgendo il mondo dello sport e non solo. Per Vanessa, la moglie dell’ex campione della NBA, andare avanti non è facile ma deve farlo per le sue altre figlie, Natalia e soprattutto la piccola Bianca di 3 anni e la sorellina Capri che ha appena 9 mesi.

Sui social Vanessa ha raccontato la sua prima Pasqua senza Kobe e Gigi: in un video si vedono le due piccoline della famiglia che cercano di aprire un uovo di cioccolato con un martello giocattolo. “Ti aiuto io”, dice a un certo punto Vanessa alla piccola Bianca. Quando le due bimbe riescono a trovare i dolcetti pasquali sorridono felici.

Visualizza questo post su Instagram Easter Treats!Bianka & Capri Thank you @jeffleatham Un post condiviso da Vanessa Bryant (@vanessabryant) in data: 11 Apr 2020 alle ore 10:43 PDT

In seguito, Vanessa ha pubblicato un’immagine in cui la si vede abbracciare Bianca, mentre la diciassettenne Natalia abbraccia Capri, tutta vestita di rosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Bryant (@vanessabryant) in data: 12 Apr 2020 alle ore 8:34 PDT

Vanessa e le sue figlie sono molto unite, soprattutto adesso che anche loro stanno affrontando il lockdown. Solo pochi giorni fa Kobe Bryant è stato accolto nella Hall of Fame del basket e sua moglie ha espresso la sua gratitudine con grande orgoglio: “Ovviamente vorremmo che fosse qui con noi a festeggiare – ha detto – siamo orgogliose di quello che ha fatto”.