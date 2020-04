Uccide la moglie e nasconde il delitto con il Coronavirus

Dalla Florida arriva una storia raccapricciante: David Anthony ha ucciso la moglie, Gretchen Anthony, e poi ha coperto il delitto commesso utilizzando come scusa il Coronavirus. Il 48enne ha pianificato tutto nei minimi dettagli, sfruttando la pandemia ormai scoppiata anche negli Stati Uniti: secondo la Polizia, la donna di 51 anni sarebbe stata uccisa lo scorso 23 marzo. Dopo l'omicidio, il marito ha cercato di depistare parenti e amici utilizzando il telefono della moglie: tuttavia, il fatto che Gretchen non volesse parlare al telefono o farsi vedere in videochiamata ha messo in allerta le sue amiche e i suoi familiari, sebbene all’inizio avessero creduto alla presunta diagnosi di Covid-19 che avrebbe costretto la donna all’isolamento.

In seguito, il marito ha inviato ai familiari della moglie dei messaggi in cui parlava del ricovero presso il Palm West Hospital, dove la donna avrebbe avuto persino bisogno del ventilatore per respirare. In questo modo l’uomo ha potuto giustificare il fatto che Gretchen non potesse effettuare telefonate; preoccupati, i familiari della donna hanno contattato l’ospedale e hanno scoperto che nessuna paziente con quel nome risultava ricoverata presso la struttura.

A quel punto è stata allertata la Polizia che ha iniziato subito a indagare, ritrovando la Mini Cooper di Gretchen parcheggiata presso l’ospedale, dove però di lei non vi era alcuna traccia. Grazie a dei controlli sul cellulare della vittima e alla testimonianza di una vicina che ha riferito di averla sentita gridare, gli agenti hanno compreso che dietro la sparizione della donna c’era il marito, o meglio, il suo ex marito, visto che lo aveva lasciato lo scorso febbraio. Gretchen aveva chiesto il divorzio e sembra sia stato proprio questo il movente dell’omicidio. Il cadavere non è stato ancora ritrovato, ma David Anthony è stato arrestato il 31 marzo a Las Cruces, in Messico, con l’accusa di sequestro e omicidio di secondo grado. Presto verrà estradato in Florida dove finirà sotto processo.