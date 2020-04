Coronavirus, le lacrime dell’infermiera a New York: “Siamo esseri umani anche noi”

Ogni giorno medici, infermieri e operatori sanitari combattono una battaglia che nessuno di noi può immaginare. Quello che stanno vivendo è difficile da raccontare: cercano di salvare vite umane ma vedono pazienti morire ogni giorno e, allo stesso tempo, sanno che loro stessi stanno rischiando la vita. Nonostante questo, continuano a lottare contro il Coronavirus.

D’neil Schmall è un’infermiera che è stata da poco trasferita a New York proprio per assistere i malati di Covid-19: la donna ha girato un video in cui racconta la terribile esperienza che vive ogni giorno e la clip sta commuovendo il web.

“Ogni giorno entri in una stanza e scopri che c’è una persona morta – ha raccontato in lacrime – sento come se la gente pensasse che, solo perché siamo degli operatori sanitari, allora siamo in qualche modo immuni a tutto questo, ma non lo siamo. Anche noi siamo esseri umani. Ho pianto per tutto il viaggio stasera”.

L’infermiera ha raccontato che ormai piange ogni giorno alla fine del suo turno, quando ripone il camice nell’armadietto e non riesce a smettere di pensare a tutte le persone che ha visto soffrire e morire durante la giornata di lavoro. Le sue parole colpiscono nel profondo e fanno riflettere su ciò che sta accadendo e su come ciascuno di noi dovrebbe fare la sua parte per far sì che questa emergenza finisca al più presto.