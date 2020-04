Questa è la proposta di matrimonio più tenera mai fatta in quarantena

In questo periodo difficile ci sono anche storie belle, storie d'amore che scaldano il cuore. PJ e Jaz stanno insieme da tre anni e vivono nel Delaware, sulla East Coast degli Stati Uniti. I due sono molto innamorati e stanno passando la quarantena insieme. Da qualche tempo, PJ stava pensando a come chiedere a Jaz di sposarlo: la situazione è surreale e lui non voleva che la sua amata rinunciasse all'affetto delle persone a lei più care. E così ha deciso di chiamarle in video chat e di farle assistere allo spettacolo, senza che Jaz sapesse nulla.

Lui le dice: "Ricordi quando stavi parlando di quanto sia triste e folle quello che sta accadendo, e che sembra di percorrere una strada diversa". "Già", risponde lei. E poi lui prosegue: "Volevo solo farti sapere che qualunque cosa succeda sarò sempre qui con te, e ci sarò per sempre nel tuo futuro". A questo punti lei comincia a capire qualcosa, lui si gira, prende l'anello dalla tasca e glielo porge. "Amore, mi vuoi sposare?" Lacrime di gioia, Jaz non riesce a trattenerle.

Dall'altra parte delle schermo del pc ci sono i familiari e gli amici della coppia che hanno guardato tutta la scena e si sono emozionati insieme a loro.

Jaz ha poi scritto: "In mezzo al caos globale, PJ ha trovato il modo di riunire e nostri amici più cari e la famiglia per creare uno dei momenti più magici di tutta la mia vita. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al nostro giorno speciale restando al sicure nelle proprie case. Quando tutto sarà finito ci abbracceremo, festeggeremo e rideremo insieme. Fare piano adesso ha un significato diverso e io sono felice di schivare i colpi della vita, giorno dopo giorno, accanto a lui".

L'amore è più forte della paura, e questa coppia ce lo ha dimostrato. Ecco il video della proposta di matrimonio.