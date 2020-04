Morto suicida il famoso youtuber Steve Cash

Si è suicidato all'età di 40 anni lo youtuber Steve Cash, diventato famoso per il canale "Talking Kitty Cat", in cui dava voce ai gatti in divertenti video diventati virali.

Cash era diventato una vera star di Youtube con il suo canale, che ad oggi conta più di 2,43 milioni di iscritti e i suoi video che contano più di 770 milioni di visite. Tutto era iniziato con un video postato online nove anni fa in cui conversava con il suo gatto Sylvester, immaginando le sue risposte.

Steve soffriva di problemi mentali che non aveva mai tenuto nascosti ai fan. Anzi, aveva anche condiviso con i follower la sua diagnosi di disordine bipolare, condizione che proprio recentemente si era aggravata.

L'uomo si è tolto la vita con un colpo d'arma da fuoco nella sua casa nell'Idaho, negli Stati Uniti. Ad annunciare la sua morte ai tantissimi fan è stata sua moglie Celia DeCosta Cash che, con il cuore spezzato, ha scritto su Facebook: «È difficile, non sono ancora sicura di cosa dire. Ho perso la mia spalla, il mio amante, il mio mentore, il mio assoluto tutto».

(Credits photo: Youtube/Talking Kitty Cat)