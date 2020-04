La Regina Elisabetta compie 94 anni

Oggi Elisabetta II compie 94 anni: la Sovrana è nata il 21 aprile del 1926 e questo per lei sarà forse il peggior compleanno. Tutta colpa del Coronavirus che sta sconvolgendo il mondo e anche il suo Regno, gravemente colpito dalla pandemia. Tra l’altro si sono ammalati anche il capo del governo britannico, Boris Johnson, e suo figlio Carlo; come se non bastasse, ora che la famiglia reale dovrebbe essere più unita che mai, suo nipote Harry è volato negli Stati Uniti con la moglie Meghan dopo aver “divorziato” ufficialmente dalla Royal Family.

Per la Regina Elisabetta, insomma, non è un momento semplice: lei si è rifugiata insieme al marito Filippo di 99 anni nel Castello di Windsor, insieme a due domestici fidati e alla sua sarta Angela Kelly ed è da lì che ha parlato alla Nazione qualche settimana fa, ed è sempre da lì che continua a osservare la situazione, mentre tutti i sudditi prendono ormai coscienza di una cosa: lei non abdicherà. La Regina resterà sul trono fino alla fine dei suoi giorni e questa, oltre a essere ormai quasi una certezza, è anche l’unica soluzione possibile.

Di certo Elisabetta ha pensato a farsi da parte e in tanti parlano di un possibile passaggio di reggenza nel 2021; tra l’altro, la Sovrana ha già delegato al figlio alcuni dei compiti più importanti. Ma il discorso alla Nazione della domenica delle Palme lo ha fatto lei: si è trattato del suo quarto discorso “straordinario” in quasi 70 anni di regno e lei ha voluto farlo comunque, anche a 94 anni, forse proprio per dimostrare a tutti di essere ancora lei la persona giusta per il trono. Pochi giorni dopo, per Pasqua, ha voluto rivolgere un secondo messaggio ai cittadini britannici, questa volta solo audio: resta la straordinarietà dell’evento, dato che non aveva mai trasmesso due messaggi così ravvicinati tra di loro.

L’obiettivo di Elisabetta II, come osserva Penny Junior, uno dei più grandi biografi dei Windsor, è sempre stato quello di mantenere unito Regno e ben salda la monarchia. Con la questione Brexit i suoi sudditi si sono divisi come mai prima d’ora: ecco perché lei non può mollare, neanche a 94 anni. Elisabetta sta dimostrando di essere davvero la “Madre della patria” e, come tale, la proteggerà fino alla fine.