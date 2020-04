Elisabetta II ogni giorno non si fa mancare almeno 4 drink alcolici

Chi segue le vicende della famiglia reale sa bene che sua maestà Elisabetta II è una sovrana decisamente abitudinaria. Lo è ad esempio in fatto di alimentazione, con alcuni cibi che rifiuta categoricamente e altri (come la sua torta al cioccolato preferita) che non deve mai mancare.

Ma secondo alcune voci, sarebbe molto abitudinaria anche nel consumo di alcolici. Un rapporto del The Indipendent avrebbe infatti rivelato che consuma 4 drink al giorno (ogni giorno) e sempre alla stessa ora.

Il primo lo sorseggia al mattino: si tratterebbe di un gin con Dubonnet (un vino aromatizzato), che si fa preparare dal suo chef di fiducia con l'aggiunta di ghiaccio e limone. A pranzo è la volta del classico bicchiere di vino. A fine giornata, poi, beve sempre un Martini e prima di andare a letto sorseggia uno champagne.

Probabilmente si tratta di abitudini non esattamente consigliabili ad ogni donna della sua età. Ma, a quanto pare, a lei hanno fatto piuttosto bene.

(Credits photo: express.co.uk)