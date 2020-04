Maratona di "The O.C." su Mediaset: pronti a rivivere i momenti più belli della serie cult?

In questo periodo di lockdown e di isolamento domestico, Mediaset ha modificato la propria programmazione per soddisfare i desideri del pubblico. Così, dopo aver riportato in onda cartoni animati e programmi cult degli anni passati, ora a grande richiesta riporta in onda una delle serie più amate di sempre: "The O.C.".

La serie tornerà in tv su Italia1, da giovedì 23 aprile a martedì 5 maggio alle 19.00, con due episodi a serata. Da martedì 5 maggio la serie si trasferirà sul canale tematico La5, dove andrà in onda in prima serata tutti i martedì sera fino alla fine delle 4 stagioni prodotte.

La serie è incentrata sulle vicende di un adolescente problematico e introverso, Ryan Atwood, proveniente da una famiglia disagiata e adottato dai ricchi e filantropi Sandy e Kirsten Cohen, con cui si trasferisce nella Contea di Orange, in California. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2003 in Usa, approdando in Italia nel 2004.

(Credits photo: Facebook/TheOC)