Segue un corso online per far dormire il bimbo a pancia in giù: il neonato muore soffocato

Dalla Cina arriva una storia terribile: una donna ha seguito un corso online per imparare alcuni metodi per calmare i bambini piccoli quando piangono e per farli addormentare più facilmente. Tra i vari suggerimenti, alla donna è stato detto di far dormire il figlio neonato a pancia in giù e di non intervenire nel caso in cui avesse pianto perché così si sarebbe calmato da solo e in seguito abituato alla situazione, senza l’aiuto della madre.

Come riporta il Daily Mail, però, tutto ciò che è stato insegnato a questa donna cinese è totalmente sbagliato: i neonati non devono assolutamente dormire a pancia in giù perché rischiano di soffocare. Così è infatti purtroppo accaduto a questo bambino: dopo essere stato messo in quella posizione, il piccolo ha iniziato a piangere. La madre lo osservava attraverso il monitor delle telecamere a circuito chiuso della sua abitazione e, preoccupata, ha inviato uno screenshot del filmato alla chat di gruppo del corso per genitori.

Ancora una volta, i presunti insegnanti hanno consigliato alla mamma di non intervenire perché il piccolo si sarebbe calmato da solo. In effetti, dopo un po’ il bambino ha smesso di piangere e la donna si è calmata, ignara del fatto che, in realtà, da quel monitor aveva visto il figlio soffocare senza rendersene conto. Il neonato, infatti, piangeva perché non riusciva a respirare bene: due ore dopo la donna lo ha trovato morto quando è andata nella sua stanza per la poppata.

Di fronte a questa tragedia, i gestori della piattaforma online dedicata ai genitori e alle donne in gravidanza si sono difesi sostenendo che a uccidere il bambino non è stata la posizione a pancia in giù che, secondo loro, aiuterebbe i neonati a digerire meglio e ad addormentarsi più in fretta. Su quanto è accaduto adesso sono in corso delle indagini.