Boris Johnson diventa papà: il bimbo sta bene dopo il contagio dei genitori

Boris Johnson, primo ministro del Regno Unito, stamattina è diventato padre. Come confermano i tabloid locali, il bimbo gode di ottima salute, anche se entrambi i genitori avevano contratto il Coronavirus qualche settimana fa, ora negativi. Carrie Symonds, compagna e futura terza moglie di Johnson, ha partorito un maschietto al suo settimo mese di gravidanza, in un ospedale di Londra.

Dopo la paura del contagio, Boris Johnson è felice per il suo sesto figlio. L'annuncio è arrivato di sorpresa: questa mattina presto, alcuni portavoce del primo ministro hanno reso pubblica la notizia. Da pochi giorni, il premier era rientrato a Downing Street, per continuare a seguire l'emergenza Covid-19 nel suo Paese. Ancora non si sa se Johnson prenderà un congedo di paternità, come aveva annunciato all'inizio. Il momento difficile in cui ci troviamo potrebbe spingerlo a restare al lavoro.

Dopo 3 settimane di stop della sua attività per via del contagio, la Gran Bretagna si è bloccata, nell'impossibilità di prendere decisioni senza il suo capo di Governo. Sicuramente questa nuovo arrivò darà alla sua direzione una nuova spinta. Senza dubbio è un messaggio positivo per il futuro.