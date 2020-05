Questo ragazzo si fa un tatuaggio per ogni giorno passato in quarantena

Chris Woodhead di mestiere fa il tatuatore a Londra. Con il lockdown anche lui ha dovuto chiudere la sua attività e restare a casa in quarantena. Sta però passando il tempo in modo davvero originale: il 33enne ha deciso di farsi un tatuaggio ogni giorno che passa in isolamento. Chris ha detto che questa cosa lo aiuta a distrarsi un po' e gli fa sembrare che il suo lavoro non sia mai davvero terminato.

"Uno dei tatuaggi che ho fatto durante la quarantena è il logo NHS sul mio sterno. Il nostro servizio sanitario ha sostenuto il nostro Paese per molto tempo e stanno finalmente ottenendo un certo riconoscimento – purtroppo, durante una pandemia globale. Anche quello di Joe Exotic è uno dei miei preferiti", ha riferito il ragazzo.

Molti tatuaggi, infatti, riguardano il periodo che tutti noi stiamo attraversando. Come ad esempio la scritta "Quando finirà?", una frase che tutti abbiamo pronunciato più volte dall'inizio della quarantena. Fino a questo momento è arrivato a 47 tatuaggi... e speriamo che si fermi presto, perché vorrebbe dire che il Covid-19 è solo un brutto ricordo.